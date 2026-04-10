WSJ: иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров с США

Москва10 апр Вести.Делегация Ирана, которой руководят председатель Меджлиса (парламента) Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи, находится в столице Пакистана для участия в переговорах с представителями США.

Исламабад готовится к проведению мирных переговоров в субботу, 11 апреля. Ожидается, что во главе американской делегации будет вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры Тегерана и Вашингтона могут пройти в пятницу, 10 апреля. В них примут участие его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер.

Как утверждал глава Белого дома, США и Иран согласовали значительную часть из 15 пунктов, которые, предположительно, лягут в основу будущего двустороннего соглашения.

В ночь на 8 апреля американский лидер объявил о двухнедельном прекращении огня между странами. Вскоре после этого телеканал Press TV сообщил, что Вашингтон и Тель-Авив нарушили перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

В свою очередь Аракчи подчеркнул, что прекращение огня между сторонами конфликта невозможно, пока Израиль продолжает наносить удары по Ливану.