Трамп: делегация США прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном

Делегация США вновь отправится в Исламабад для переговоров с Ираном Трамп: делегация США прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном

Москва20 апр Вести.Делегация США во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что стороны настроены серьезно и готовы к переговорам.

Они уже направляются туда... Они будут там сегодня вечером по времени [в Исламабаде] сказал Трамп газете New York Post

По его словам, кроме Вэнса, делегация также включает спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Ранее Трамп обвинил Иран в серьезном нарушении режима прекращения огня.