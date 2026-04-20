Москва20 апрВести.Делегация США во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.
Он отметил, что стороны настроены серьезно и готовы к переговорам.
Они уже направляются туда... Они будут там сегодня вечером по времени [в Исламабаде]сказал Трамп газете New York Post
По его словам, кроме Вэнса, делегация также включает спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Ранее Трамп обвинил Иран в серьезном нарушении режима прекращения огня.