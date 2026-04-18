Трамп: в переговорах с Ираном будут участвовать Уиткофф, Кушнер и, может, Вэнс

Москва18 апр Вести.Президент США Дональд Трамп объявил состав американской переговорной группы в случае проведения нового раунда консультаций с Ираном.

В нее войдут спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, сообщила телерадиовещательная сеть ABC. Кроме того, Трамп не исключил наличия в составе делегации вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Стив (Уиткофф) и Джаред (Кушнер) отправятся, и, может быть, Джей Ди (Вэнс) перечислил Трамп, уточнив, что еще не обсуждал этот вопрос с вице-президентом

О том, что Вэнс может вновь возглавить американскую делегацию в случае очередного раунда переговоров с Тегераном, ранее сообщил телеканал CNN.

Предыдущая встреча между сторонами прошла 11 апреля в Исламабаде. Переговорщикам не удалось достичь соглашения. Вэнс впоследствии заявил, что Вашингтон добился "значительного прогресса", а "мяч на стороне Ирана".

В ночь на 18 апреля глава Белого дома заявил, что переговоры между сторонами конфликта продолжатся в эти выходные. Обмен мнениями, по словам республиканца, будет проходить исключительно в столице Пакистана Исламабаде.