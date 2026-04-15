CNN узнал имя руководителя американской делегации на новых переговорах с Ираном

Москва15 апр Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь возглавит американскую делегацию в случае второго раунда переговоров с Ираном, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с процесса подготовки к мероприятию.

В возможных консультациях ожидается участие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который также приходится зятем американскому лидеру Дональду Трампу.

Вопросы, связанные со вторым раундом встречи на высоком уровне, обсуждаются, однако, как заявил телеканалу американский чиновник, "на данный момент ничего не запланировано".

Ранее издание Financial Times приводило мнение экспертов и высокопоставленных чиновников, которые назвали назначение Вэнса главой делегации "отравленной чашей" для политика. Это связано с тем, что он долгое время выступал против военного вмешательства США в дела других стран, что ставит его в неудобное положение.

Ранее журнал The Atlantic написал, что развязанный Трампом конфликт на Ближнем Востоке стал публичным унижением для Вэнса, который во время предвыборной кампании 2024 года обещал не допустить подобного конфликта.

Корреспондент ИС "Вести" Валентин Богданов отметил, что американский вице-президент и директор Национальной разведки Тулси Габбард де-факто были единственными, кого Трамп "не взял с собой в разведку" в ночь ударов по Ирану.

Предыдущий раунд переговоров между США и Ираном прошел 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Сторонам не удалось достичь соглашения, хотя Вэнс позднее заявил, что Вашингтон добился "значительного прогресса", а "мяч на стороне Ирана".

В ночь на 15 апреля политик заявил, что Соединенные Штаты пытаются заключить с Тегераном масштабную сделку, которая, по словам политика, де-факто предусматривает нормализацию экономических отношений между странами.