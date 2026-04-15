Вэнс: США готовы к сделке с Ираном с выходом на экономическую стабилизацию

Москва15 апр Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон выдвигает Тегерану предложение о масштабной сделке, которая предполагает фактическую нормализацию двусторонних экономических отношений.

Слова политика передает ТАСС.

По его словам, американский президент Дональд Трамп не настроен на мелкие соглашения и нацелен на крупную, "грандиозную" договоренность.

Вэнс указал, что предлагаемая инициатива представляет собой уникальную возможность, которой не пользовался ни один предыдущий президент.

Он также отметил, что при условии, если иранские власти начнут вести себя как "нормальная страна", США готовы выстраивать с ними экономические отношения на соответствующем уровне.

Ранее колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщал, что администрация Трампа прорабатывает три вероятных сценария дальнейшего развития ситуации в Иране на фоне усиления давления Вашингтона на Тегеран.