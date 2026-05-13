Москва13 маяВести.Соединенные Штаты остаются вовлеченными в очень "агрессивный" дипломатический процесс с Ираном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Я согласен с президентом [США Дональдом Трампом] в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы, разумеется, вовлечены в очень активный и агрессивный дипломатический процесс, чтобы попытаться не допустить этогосказал Вэнс журналистам
Вице-президент добавил, что у главы США Дональда Трампа достаточно вариантов действий в отношении Тегерана, как дипломатических, так и военных.
Ранее Трамп заявил, что в Вашингтоне готовы пойти "только на хорошую сделку" с Ираном.