Вэнс: США участвуют в очень "агрессивном" диалоге с Ираном

Москва13 мая Вести.Соединенные Штаты остаются вовлеченными в очень "агрессивный" дипломатический процесс с Ираном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Я согласен с президентом [США Дональдом Трампом] в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия​​​. Мы, разумеется, вовлечены в очень активный и агрессивный дипломатический процесс, чтобы попытаться не допустить этого сказал Вэнс журналистам

Вице-президент добавил, что у главы США Дональда Трампа достаточно вариантов действий в отношении Тегерана, как дипломатических, так и военных.

Ранее Трамп заявил, что в Вашингтоне готовы пойти "только на хорошую сделку" с Ираном.