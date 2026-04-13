Москва13 апр Вести.Администрация Дональда Трампа прорабатывает три вероятных сценария дальнейшего развития ситуации в Иране на фоне усиления давления Вашингтона на Тегеран. Об этом написал колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на представителей американской администрации.

Первый вариант предусматривает свержение иранского правительства. В Белом доме полагают, что такой исход вероятнее при прекращении ударов, нежели при их продолжении. Второй сценарий допускает приход к власти нового верховного лидера — в качестве претендента источники WP называют спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа. Третий связан с активизацией сторонников жесткой линии в КСИР, которые могут попытаться прорвать блокаду Ормузского пролива или нанести удары, чтобы вынудить Вашингтон пойти на уступки. Колумнист Игнатиус при этом выразил мнение, что у Трампа нет желания продолжать вооруженный конфликт.

Публикация появилась после провала переговоров в Исламабаде 11 апреля, длившихся свыше 20 часов. Вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что разногласия между сторонами слишком велики и достичь соглашения пока не удалось. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что сделка была близко, но сорвалась из-за "максимализма США". По данным CNN, иранская делегация дала понять: Тегеран не снимет блокаду пролива до достижения окончательных договоренностей.

После срыва переговоров Трамп распорядился блокировать Ормузский пролив. Центральное командование США (CENTCOM) уточнило, что военно-морская блокада всего транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, вступит в силу 13 апреля в 18:00 мск. Президент пообещал перехватывать суда в международных водах и пресекать любые выплаты Тегерану.

Через Ормузский пролив проходило 15–20% мировой нефти и более 30% поставок СПГ.