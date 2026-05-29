В США рассматривают три сценария по Ирану: сделка, блокада или война

Москва29 мая Вести.США рассматривают три сценария действий против Ирана: заключение сделки с Тегераном, продолжение блокады или возвращение к боевым операциям, заявил глава Минфина США Скотт Бессент на Экономическом форуме им. Рейгана в Калифорнии (США).

В администрации США есть чиновники, которые желают продолжения конфликта с Ираном, но есть и те, кто хочет урегулирования конфликта, отметил Бессент.

Есть три сценария: мы получим сделку, мы не получим сделки, но продолжим блокаду, продолжим давить на них. И, думаю, с каждым днем это становится для них гораздо хуже​​​. Или мы вернемся к [боевым] действиям заявил Бессент

Между тем президент США Дональд Трамп призвал Иран согласиться на полный отказ от ядерного оружия и немедленное открытие Ормузского пролива.

Газета The New York Times сообщила, что Трамп провел совещание с членами администрации, так и не решив, какие именно шаги предпринять в отношении Тегерана.