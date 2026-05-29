Трамп раскрыл, чего требует от Ирана Трамп: Иран должен согласиться с отсутствием ядерного оружия и открыть Ормуз

Москва29 мая Вести.Президент США Дональд Трамп призвал Иран согласиться никогда не иметь ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы написал Трамп

Американский лидер добавил, что Ормузский пролив должен быть открыт без промедлений и без пошлин, "для беспрепятственного судоходства в обоих направлениях".

29 мая в Иране заявил, что установили бессрочный контроль над движением морского транспорта в акватории Ормузского пролива.