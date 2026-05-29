Москва29 маяВести.Президент США Дональд Трамп призвал Иран согласиться никогда не иметь ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбынаписал Трамп
Американский лидер добавил, что Ормузский пролив должен быть открыт без промедлений и без пошлин, "для беспрепятственного судоходства в обоих направлениях".
29 мая в Иране заявил, что установили бессрочный контроль над движением морского транспорта в акватории Ормузского пролива.