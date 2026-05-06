Трамп: США откроют Ормузский пролив для судоходства при согласии Ирана на сделку

Трамп назвал условия, на которых откроет Ормузский пролив для всех стран Трамп: США откроют Ормузский пролив для судоходства при согласии Ирана на сделку

Москва6 мая Вести.США откроют Ормузский пролив для судов всех стран, включая Иран, и прекратят операцию "Эпическая ярость" против Исламской Республики, если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В обратном же случае, предупредил глава Белого дома, США вновь начнут бомбардировки Ирана с большей интенсивностью, чем прежде.

Если предположить, что Иран согласится выполнить договоренности, что, возможно, слишком смелое допущение, то уже легендарная операция "Эпическая ярость" закончится, а высокоэффективная блокада позволит открыть Ормузский пролив для всех, включая Иран написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостанавливает операцию "Проект Свобода" в Ормузском проливе, чтобы изучить возможность заключения сделки с Ираном.

По его утверждению, решение принято по просьбе Пакистана и других стран на фоне "колоссальных военных успехов" США в конфликте с Исламской Республикой.