Трамп назвал условие для возобновления американской операции в Ормузском проливе

Москва9 мая Вести.Проводимая американскими Военно-морскими силами операция "Проект свобода", направленная на обеспечение транзита судов через Ормузский пролив, может возобновиться, предупредил президент США Дональд Трамп. По его словам, это может произойти в случае отсутствия прогресса в ходе переговоров с Ираном.

Соответствующее заявление Трамп сделал на пресс-подходе, выступая на Южной лужайке Белого дома.

Мы можем вернуться к "Проекту свобода", если ничего не произойдет, но это будет уже "Проект свобода" плюс" цитирует Трампа ТАСС

Политик также сообщил, что ожидает ответа Тегерана на мирные инициативы Вашингтона.

Они (иранская сторона – прим. ред.), как ожидается, передадут письмо сегодня вечером. Посмотрим, что будет дальше добавил президент Соединенных Штатов

На вопрос о возможностях Исламской Республики затянуть этот процесс Трамп ответил фразой "скоро все узнаем".

3 мая США направили через Пакистан ответ на состоящее из 14 пунктов предложение Ирана. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи ранее заявил, что в Тегеране изучают инициативы американской стороны и еще не приняли окончательного решения.

На следующий день Трамп объявил о начале операции "Проект свобода" но уже 5 мая сообщил, что она временно приостановлена.

По словам американского лидера, это решение было принято по просьбе Пакистана и с учетом реакции ряда других государств.