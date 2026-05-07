Москва7 мая Вести.Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить операцию "Проект Свобода" после того, как Саудовская Аравия запретила американским военным использовать базы на своей территории, а также воздушное пространство. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Союзники Штатов в Персидском заливе, как отмечаетcя, были удивлены, когда американский лидер анонсировал операцию по сопровождению судов, застрявших в Ормузском проливе.

Это [объявление операции] вызвало гнев руководства Саудовской Аравии. В ответ королевство уведомило США, что не разрешит американским военным совершать вылеты с авиабазы "Принц Султан" к юго-востоку от Эр-Рияда, а также использовать свое воздушное пространство говорится в материале

Отмечается, что телефонный разговор Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом не решил проблему. Поэтому глава Белого дома был вынужден поставить на паузу операцию "Проект Свобода", чтобы восстановить доступ американских военных к "критически важному воздушному пространству".