Трамп пригрозил "разобраться" с мешающими США вывести суда из Ормузского пролива

Трамп пообещал "разобраться", если его идее по Ормузскому проливу будут мешать Трамп пригрозил "разобраться" с мешающими США вывести суда из Ормузского пролива

Москва4 мая Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о возможном применении силы в случае препятствования объявленной им миссии по выводу из Ормузского пролива застрявших там судов.

Вечером 3 мая глава Белого дома объявил о начале соответствующей операции под названием "Проект Свобода", которая начнется в понедельник утром по ближневосточному времени.

По словам Трампа, данная инициатива представляет собой гуманитарный шаг со стороны США и стран Ближнего Востока, "но в особенности Ирана".

Если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будут мешать, то с таким вмешательством, к сожалению, придется разобраться силой написал американский лидер в соцсети Truth Social

До этого стало известно о недовольстве Трампа последним предложением Тегерана по поводу урегулирования конфликта.