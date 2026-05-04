Москва4 маяВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о возможном применении силы в случае препятствования объявленной им миссии по выводу из Ормузского пролива застрявших там судов.
Вечером 3 мая глава Белого дома объявил о начале соответствующей операции под названием "Проект Свобода", которая начнется в понедельник утром по ближневосточному времени.
По словам Трампа, данная инициатива представляет собой гуманитарный шаг со стороны США и стран Ближнего Востока, "но в особенности Ирана".
Если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будут мешать, то с таким вмешательством, к сожалению, придется разобраться силойнаписал американский лидер в соцсети Truth Social
До этого стало известно о недовольстве Трампа последним предложением Тегерана по поводу урегулирования конфликта.