Москва6 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о кратковременной приостановке операции США "Проект Свобода" в Ормузском проливе, чтобы оценить возможность заключения соглашения с Ираном.

Решение принято по просьбе Пакистана и других стран, в том числе в связи с огромными военными успехами США в ходе операции против Ирана. Есть также успехи в достижении полного и окончательного соглашения с Тегераном, отметил Трамп.

Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в силе, "Проект Свобода" приостановлен на короткий срок, чтобы выяснить, можно ли завершить и подписать соглашение заявил Трамп

Трамп анонсировал 3 мая операцию "Проект Свобода", цель которой - вывод застрявших в Ормузском проливе судов. Пролив находится под полным контролем кораблей ВМС США.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция в Ормузском проливе "Проект Свобода" носит оборонительный, а не наступательный характер.