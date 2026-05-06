Москва6 маяВести.Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о кратковременной приостановке операции США "Проект Свобода" в Ормузском проливе, чтобы оценить возможность заключения соглашения с Ираном.
Решение принято по просьбе Пакистана и других стран, в том числе в связи с огромными военными успехами США в ходе операции против Ирана. Есть также успехи в достижении полного и окончательного соглашения с Тегераном, отметил Трамп.
Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в силе, "Проект Свобода" приостановлен на короткий срок, чтобы выяснить, можно ли завершить и подписать соглашениезаявил Трамп
Трамп анонсировал 3 мая операцию "Проект Свобода", цель которой - вывод застрявших в Ормузском проливе судов. Пролив находится под полным контролем кораблей ВМС США.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция в Ормузском проливе "Проект Свобода" носит оборонительный, а не наступательный характер.