Москва5 мая Вести.Операция США в Ормузском проливе "Проект Свобода" носит оборонительный, а не наступательный характер. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время брифинга с журналистами в Белом доме.

Он уточнил, что цель операции – спасение жизней моряков, которые застряли в проливе, и обеспечение судоходства.

Это не наступательная операция. Это оборонительная операция. Ее смысл очень прост: мы не стреляем, пока не стреляют по нам. Мы их не атакуем. Но если атакуют нас, если атакуют корабли, на это следует отвечать подчеркнул Рубио

Госсекретарь считает, что Иран нарушает международное право, пытаясь установить контроль над международными водами в Ормузском проливе. Рубио призвал Исламскую Республику принять условия сделки с США и сесть за стол переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС полностью контролируют Ормузский пролив. В тот же день власти Ирана объявили о введении новой системы движения через пролив. Согласно их сообщению, танкеры должны будут получить разрешение прежде, чем пройти Ормуз.