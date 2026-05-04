Политолог Блохин объяснил, зачем Трампу нужна операция в Ормузском проливе Политолог Блохин: операция США в Ормузском проливе – акция устрашения

Москва4 мая Вести.Новая операция Америки в Ормузском проливе, о начале которой объявил президент страны Дональд Трамп, направлена на устрашение Ирана, заявил в беседе с порталом News.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Политолог полагает, что Вашингтон не пойдет дальше демонстрации силы, поскольку осознает рискованность эскалации и, в отличие от Тегерана, не готов к новым жертвам в конфликте.

Я думаю, что [новая операция США в Ормузском проливе] это лишь элемент устрашения для усиления переговорной позиции Соединенных Штатов. Мы видим, что договориться у Вашингтона и Тегерана никак не получается. И Штаты решили запугать Иран сказал Блохин

Ранее Дональд Трамп объявил о начале 4 мая операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе, направленной на восстановление движения торговых судов через него. В ней задействуют более 15 тысяч американских военнослужащих, военные корабли и свыше 100 самолетов.

Американские чиновники, беседовавшие с порталом Axios, отметили, что с помощью этой операции глава Белого дома пытается выйти из тупиковой ситуации в иранском конфликте и заставить Исламскую Республику согласиться на сделку.