Axios: ВМС США будут не сопровождать, а "направлять" суда в Ормузском проливе

Axios: операция США Ормузском проливе не означает военного сопровождения судов Axios: ВМС США будут не сопровождать, а "направлять" суда в Ормузском проливе

Москва4 мая Вести.Анонсированная американским президентом Дональдом Трампом операция под названием "Проект Свобода" предполагает не прямое военное сопровождение судов через Ормузский пролив, а только координацию их прохода.

По информации корреспондента интернет-портала Axios Барака Равида, опубликованной им в соцсети X, вместо этого Военно-морские силы (ВМС) США будут предоставлять коммерческим судам данные о безопасных морских маршрутах, свободных от мин.

Равид, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, отметил, что американские корабли будут находиться "в непосредственной близости" на случай, если потребуется предотвратить возможные атаки со стороны иранских военных.

Ранее аналогичную информацию распространила газета The Wall Street Journal.

Ранее Трамп назначил на 4 мая начало операции "Проект Свобода", целью которой является обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Глава Белого дома предупредил, что в случае любого вмешательства американские военнослужащие готовы применить силу.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в этой миссии будут задействованы эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.

Со своей стороны, в Тегеране предупредили, что будут рассматривать попытку Вашингтона вмешаться в регулирование судоходства как нарушение режима прекращения огня между сторонами конфликта.