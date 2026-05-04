CENTCOM: 15 тысяч военных США задействуют в операции в Ормузском проливе

США задействуют 15 тыс. военных в операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе CENTCOM: 15 тысяч военных США задействуют в операции в Ормузском проливе

Москва4 мая Вести.Порядка 15 тысяч американских военных, ракетные эсминцы и более 100 самолетов будут задействованы в операции "Проект Свобода", направленной на вывод судов из заблокированного Ормузского пролива, сообщает в соцсети Х Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал начало проведения этой операции 4 мая. По его словам, Белый дом получил обращения из "стран со всего мира" с просьбой помочь освободить их суда, которые оказались обездвиженными в перекрытом Ормузском проливе.

Военная поддержка США "Проекта Свобода" будет включать в себя ракетные эсминцы, свыше 100 базирующихся на земле и на море воздушных судов, различные беспилотные платформы и 15 тысяч военнослужащих отметили в CENTCOM

Объявление американского лидера не осталось без внимания властей Исламской Республики. Глава комитета по нацбезопасности Меджлиса (парламента) Ирана Эбрахим Азизи отреагировал на заявления Трампа, назвав их бредовыми. Он подчеркнул, что Тегеран воспримет попытку Вашингтона вмешаться в регулирование режима судоходства через водный маршрут как нарушение режима прекращения огня между сторонами.