Москва8 мая Вести.Власти Пакистана обратились к США с просьбой о приостановке операции "Проект Свобода", направленной на сопровождение судов из Ормузского пролива, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Его слова распространил пресс-пул Белого дома.

Пакистан и его лидеры отлично [себя проявили] ... Они попросили нас не делать этого во время переговоров сказал Трамп

При этом он отметил, что США возобновят операцию, "если придется".

4 мая Трамп распорядился о начале американской операции "Проект Свобода", призванной вывести из Ормузского пролива заблокированные в нем суда. Предполагалось, что для этого будут задействованы около 15 тысяч военных США, ракетные эсминцы и более 100 самолетов.

Спустя два дня глава Белого дома заявил о приостановке операции, сославшись на то, что Вашингтону нужно проверить возможность подписания соглашения с Тегераном.

По данным канала NBC, Трамп принял решение о постановке операции на паузу после того, как Саудовская Аравия запретила американским военным использовать базы на своей территории, а также воздушное пространство страны.