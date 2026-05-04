Москва4 маяВести.Президент США Дональд Трамп решился на проведение операции по деблокированию Ормузского пролива из-за тупиковой ситуации в переговорах с Ираном, заявил портал Axios со ссылкой на источники среди американских чиновников.
Собеседники издания отметили, что Трамп "хочет действий", а потому намерен усилить давление на Иран, чтобы добиться от него сделки.
Президент Трамп устал от тупиковой ситуации "ни мира, ни войны" с Ираном. Операция, которую он приказал начать, чтобы изменить эту динамику, может в итоге снова привести к войнеговорится в публикации
В то же время, хотя Трампу и предлагали захватить Ормузский пролив силой, "в последнюю минуту" он решил действовать более осторожно - использовать американский военный флот, чтобы помогать торговым судам проходить через пролив, дополнило издание.
Президент США Дональд Трамп анонсировал начало операции "Проект Свобода", направленной на восстановление судоходства в Ормузском проливе, 4 мая. В ней примут участие свыше 15 тысяч военнослужащих США, эсминцы и более 100 самолетов.
Кроме того, по информации Axios, американские военные получили право атаковать катера Корпуса стражей исламской революции Ирана и ракетные позиции Исламской Республики в случае угроз торговым судам.