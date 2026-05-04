Москва4 мая Вести.Военные Соединенных Штатов получили право наносить удары по катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ракетным позициям Ирана в случае угрозы судам в Ормузском проливе. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети X.

Журналист со ссылкой на американского чиновника отметил, что правила применения силы для военных США на Ближнем Востоке изменились.

Они получили право наносить удары по непосредственным источникам угрозы судам, проходящим через [Ормузский] пролив, таким как быстроходные катера КСИР или иранские ракетные позиции написал Равид

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция "Проект Свобода" по выводу судов из Ормузского пролива начнется 4 мая. При этом глава Белого дома предупредил о возможном применении силы при препятствовании объявленной им миссии.