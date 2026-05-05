CBS: два эсминца ВМС США попали под удар Ирана в Ормузском проливе

В Ормузском проливе два американских эсминца попали под обстрел Ирана CBS: два эсминца ВМС США попали под удар Ирана в Ормузском проливе

Москва5 мая Вести.Ракетные эсминцы ВМС США USS Truxtun и USS Mason подверглись атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителей Пентагона.

Сообщается, что американские судна направлялись на выполнение задания в Персидский залив. Силы Ирана ударили по ним ракетами, беспилотниками и быстроходными военными катерами.

Несмотря на интенсивность ударов, ни один из эсминцев не был поражен, и сейчас они выполняют задание в Персидском заливе, указали в Пентагоне.

Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил об операции "Проект Свобода", целью которой является обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Он предупредил о возможном применении силы в случае препятствования действиям Вашингтона.

Иран после этого указал, что воспримет попытки США вмешаться в регулирование режима в проливе как нарушение режима прекращения огня.