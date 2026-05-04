Москва4 маяВести.Эсминцы ВМС США провели два торговых судна через Ормузский пролив, утверждает Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).
Уточняется, что американские корабли действовали в рамках операции "Проект Свобода", направленной на восстановление судоходства в Ормузском проливе.
Американские силы активно содействуют усилиям по восстановлению транзита коммерческого судоходства. В качестве первого шага два торговых судна под флагом США успешно проследовали через Ормузский пролив и благополучно продолжили свой путьговорится в сообщении CENTCOM в соцсети X
Президент США Дональд Трамп анонсировал начало "Проекта Свобода" 4 мая. Тогда CENTCOM уточняло, что в операции будут задействованы свыше 15 тысяч военнослужащих, несколько эсминцев и более 100 самолетов.
Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи в ответ предупредил, что Тегеран воспримет попытку вмешаться в регулирование судоходства в Ормузском проливе как нарушение перемирия между Ираном, США и Израилем.
Командующий центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия" Али Абдоллахи, в свою очередь, подчеркнул, что Вооруженные силы Исламской Республики продолжают контролировать ситуацию в Ормузском проливе и призывают торговые суда воздержаться от попыток пройти через него без согласования с Тегераном.