США заявили, будто помогли двум торговым судам пересечь Ормузский пролив Военные США утверждают, что помогли двум судам пройти через Ормузский пролив

Москва4 мая Вести.Эсминцы ВМС США провели два торговых судна через Ормузский пролив, утверждает Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).

Уточняется, что американские корабли действовали в рамках операции "Проект Свобода", направленной на восстановление судоходства в Ормузском проливе.

Американские силы активно содействуют усилиям по восстановлению транзита коммерческого судоходства. В качестве первого шага два торговых судна под флагом США успешно проследовали через Ормузский пролив и благополучно продолжили свой путь говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X

Президент США Дональд Трамп анонсировал начало "Проекта Свобода" 4 мая. Тогда CENTCOM уточняло, что в операции будут задействованы свыше 15 тысяч военнослужащих, несколько эсминцев и более 100 самолетов.

Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи в ответ предупредил, что Тегеран воспримет попытку вмешаться в регулирование судоходства в Ормузском проливе как нарушение перемирия между Ираном, США и Израилем.

Командующий центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия" Али Абдоллахи, в свою очередь, подчеркнул, что Вооруженные силы Исламской Республики продолжают контролировать ситуацию в Ормузском проливе и призывают торговые суда воздержаться от попыток пройти через него без согласования с Тегераном.