Судно Maersk прошло через Ормузский пролив с конвоем военных США TV2: судно Maersk преодолело Ормузский пролив в сопровождении военных США

Москва5 мая Вести.Шедшее под флагом США судно датского морского грузоперевозчика Maersk успешно прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что из-за начала конфликта на Ближнем Востоке и ограничения движения через водную артерию торговое судно остановилось в Персидском заливе. Теперь же, после объявленной президентом США Дональдом Трампом операции "Проект Свобода", американская армия связалась с компанией и предложила сопроводить судно из Ормузского пролива.

Судно покинуло Персидский залив в сопровождении американских военнослужащих приводит датский телеканал информацию от Maersk

4 мая стартовала операция США под названием "Проект Свобода", направленная на восстановление судоходства в Ормузском проливе.

Согласно сведениям Центрального командования Вооруженных сил США, в этой операции будут задействованы свыше 15 тысяч американских военнослужащих, несколько эсминцев и более 100 самолетов.

Иранская сторона предупредила, что воспримет попытку вмешаться в регулирование судоходства в Ормузском проливе как нарушение перемирия между Исламской Республикой, США и Израилем.

Командующий центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия" Али Абдоллахи заявил, что любые иностранные силы, в том числе американские, могут подвергнуться ударам в случае приближения к проливу или попытки входа в него.