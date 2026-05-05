Москва5 маяВести.Шедшее под флагом США судно датского морского грузоперевозчика Maersk успешно прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что из-за начала конфликта на Ближнем Востоке и ограничения движения через водную артерию торговое судно остановилось в Персидском заливе. Теперь же, после объявленной президентом США Дональдом Трампом операции "Проект Свобода", американская армия связалась с компанией и предложила сопроводить судно из Ормузского пролива.
Судно покинуло Персидский залив в сопровождении американских военнослужащихприводит датский телеканал информацию от Maersk
4 мая стартовала операция США под названием "Проект Свобода", направленная на восстановление судоходства в Ормузском проливе.
Согласно сведениям Центрального командования Вооруженных сил США, в этой операции будут задействованы свыше 15 тысяч американских военнослужащих, несколько эсминцев и более 100 самолетов.
Иранская сторона предупредила, что воспримет попытку вмешаться в регулирование судоходства в Ормузском проливе как нарушение перемирия между Исламской Республикой, США и Израилем.
Командующий центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия" Али Абдоллахи заявил, что любые иностранные силы, в том числе американские, могут подвергнуться ударам в случае приближения к проливу или попытки входа в него.