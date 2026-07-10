Более 800 судов прошли через Ормузский пролив с начала мая при содействии США

Ормузский пролив с начала мая прошли свыше 800 коммерческих судов Более 800 судов прошли через Ормузский пролив с начала мая при содействии США

Москва10 июл Вести.Свыше 800 коммерческих судов при содействии военных США прошли Ормузский пролив с начала мая, сообщает в соцсети X Центральное командование Вооруженных сил США.

Американские военные опровергли заявления Ирана, что торговые суда проходят через Ормуз только по утвержденному Ираном маршруту. Центральное командование ВС США заявило, что иранского контроля над проливом нет.

С начала мая американские военные посодействовали успешному транзиту более 800 коммерческих судов и 380 млн баррелей сырой нефти указывается в сообщении

Несколько дней назад замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади говорил, что США нарушили договоренности по Ормузскому проливу. По его словам, США оказывали давление, чтобы открыть маршрут по южной части Ормузского пролива, используя способы, нарушающие параметры меморандума о взаимопонимании.

В среду, 8 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном, введенный 17 июня после подписания меморандума между Ираном и США, больше не действует. По словам американского лидера, в переговорах с Тегераном больше нет смысла.