Минэнерго США: более 120 судов прошли через Ормузский пролив за 2 дня

Минэнерго США: за два дня через Ормуз прошли более 120 кораблей Минэнерго США: более 120 судов прошли через Ормузский пролив за 2 дня

Москва21 июн Вести.За последние два дня через Ормузский пролив проследовали более 120 коммерческих судов. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу ABC News.

Пролив был открыт после предварительных договоренностей между США и Ираном.

Два дня назад прошли 55 судов, 67 — прошли вчера. Что касается объемов [транспортировки] нефти и нефтепродуктов, они примерно равны довоенным показателям сказал Райт

Чиновник выразил уверенность, что американцы могут ожидать дальнейшего снижения цен на энергоносители благодаря росту добычи в США и Венесуэле, а также сотрудничеству с другими производителями.

Накануне иранские военные заявили о закрытии Ормузского пролива из-за действий Израиля против Ливана. Американские СМИ писали, что президент Дональд Трамп угрожает Тегерану уничтожением, если республика не откроет морской путь.