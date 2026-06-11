Москва11 июн Вести.Контроль за Ормузским проливом остается за США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в беседе с представителями СМИ во Флориде.

США контролируют Ормузский пролив подчеркнул Хегсет

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 200 судов успешно пересекли Ормузский пролив за последний месяц, благодаря чему на мировой рынок поступили более 100 млн баррелей нефти.

Операция оказалась успешной лишь благодаря тому, что этот водный путь "контролируют США, а не Иран", пояснил Трамп.

Между тем министр энергетики США Крис Райт заявил, что у него нет никаких сведений о вывозе из Ирана "миллионов баррелей нефти", о чем ранее говорил Трамп. Райт предположил, что Трамп говорил об усилиях США остановить поток иранской нефти.