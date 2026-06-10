Министр энергетики не стал подтверждать слова Трампа о вывозе нефти из Ирана

Райт не подтвердил слова Трампа о вывозе "миллионов баррелей" нефти из Ирана Министр энергетики не стал подтверждать слова Трампа о вывозе нефти из Ирана

Москва10 июн Вести.Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ему ничего не известно о вывозе из Ирана "миллионов баррелей нефти", о чём ранее сообщил президент Дональд Трамп. Слова Райта прозвучали в среду на слушаниях в Палате представителей, сообщает пресс‑служба конгресса.

Ранее в тот же день Трамп сообщил журналистам, что "каждую ночь" из Ирана вывозились миллионы баррелей нефти. Президент не уточнил, когда именно и кем якобы осуществлялась транспортировка, но добавил, что Тегеран узнал об этом недавно.

Мне об этом неизвестно… Я не думаю, что президент лжёт. Я думаю, президент просто спокойно говорит о наших усилиях остановить поток иранской нефти заявил Райт

По информации с транскрипта слушаний, министр несколько раз уклонялся от прямого ответа на уточняющие вопросы, отметив, что не располагает деталями, о которых говорил глава государства.