CNN: Трамп уже 37 раз заявлял о скорой сделке с Ираном, но безрезультатно

CNN подсчитал все заявления Трампа по сделке с Ираном CNN: Трамп уже 37 раз заявлял о скорой сделке с Ираном, но безрезультатно

Москва9 июн Вести.Американский телеканал CNN провел подсчет публичных высказываний президента США Дональда Трампа, касающихся возможной сделки с Ираном. Журналисты пришли к выводу, что глава Белого дома уже не менее 37 раз обещал скорое урегулирование.

Как отмечается в материале телеканала, Трамп регулярно повторял эту мысль в постах в социальных сетях, во время выступлений и в телефонных разговорах с представителями СМИ.

Он делал это как минимум 37 раз. Именно столько раз Трамп прямо заявлял... что сделка близка, или утверждал, что Иран отчаянно стремится ее заключить сообщил CNN

Впервые эта риторика прозвучала еще 23 марта. Последний же раз — 8 июня, когда американский лидер пообещал, что Вашингтон и Тегеран "заключат сделку в ближайшие две недели". в CNN скептически оценивают перспективы такого соглашения.

Трамп продолжает об этом говорить либо потому что он пребывает в заблуждении, либо пытается успокоить финансовые рынки, либо он считает, что сможет воплотить это в жизнь. Однако очевидно, что к этому утверждению больше не следует серьезно относиться подчеркивается в публикации

Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху придется принять сделку США и Ирана, несмотря на эскалацию между Тель-Авивом и Тегераном.