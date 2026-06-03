Москва3 июн Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп требует от Ирана зафиксировать в письменном виде уступки по ядерной программе в рамках предварительного соглашения с США. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, иранская сторона якобы устно заверила США, что Тегеран в конечном итоге согласится на ряд условий по своей ядерной программе. Однако на совещании в Ситуационной комнате Белого дома президент США счел полученные от Тегерана устные гарантии недостаточными.

Трамп требует от Тегерана письменного изложения конкретных уступок в ядерной сфере в рамках предварительного соглашения, направленного на преодоление затянувшегося тупика в отношениях между США и Ираном сказано в сообщении

Телеканал отмечает, что в течение нескольких недель США и Иран вели переговоры о заключении предварительного меморандума о взаимопонимании. Документ должен был официально продлить действующий режим прекращения огня между странами, обеспечить постепенное открытие Ормузского пролива и определить сроки дальнейших переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана.

По данным ABC News, на прошлой неделе переговорные группы обеих сторон согласовали проект соглашения, который, по их оценкам, мог получить одобрение как со стороны Трампа, так и иранского руководства. Проект предусматривал письменное обязательство Исламской Республики не разрабатывать ядерное оружие. При этом в документе отсутствовали конкретные обязательства относительно ядерной программы в целом.

Ранее Трамп заявил, что Иран якобы заявил о своей готовности не только отказаться от создания, но и от покупки ядерного оружия.

Позже он подтвердил, что в проекте мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном четко прописан пункт о том, что у Ирана не будет ядерного оружия.