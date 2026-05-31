Axios: Трамп хочет добиться конкретики в вопросе утилизации иранского урана Axios: Трамп хочет изменить некоторые пункты соглашения с Ираном

Москва31 мая Вести.Президент США Дональд Трамп хочет изменить некоторые пункты возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, связанные с иранской ядерной программой и открытием Ормузского пролива, сообщает портал Axios.

Так, Трамп хочет внести изменения в часть соглашения, подразумевающую предоставление 60 дней для переговоров по ядерным обязательствам Ирана.

Речь идет о большей конкретике в отношении того, как США получат этот материал [обогащенный уран], а также о сроках отмечает Axios

Источник заявил порталу, что Трамп намерен также изменить некоторые формулировки о возобновлении работы Ормузского пролива.

Газета The New York Times сообщила, что Трамп ужесточил условия соглашения между США и Ираном.