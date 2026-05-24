Трамп: сделка с Ираном в значительной степени согласована Трамп заявил о "почти согласованной" сделке США с Ираном

Москва24 мая Вести.США и Иран приближаются к завершению переговоров по вопросу о заключении мирного соглашения, в рамках сделки судоходство в Ормузском проливе будет возобновлено. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер рассказал в соцсети Truth Social о продуктивных переговорах с рядом лидеров ближневосточных государств. По словам главы Белого дома, в ходе обсуждений стороны рассматривали "меморандум о взаимопонимании, касающийся мира".

У меня … состоялся очень приятный разговор с лидером Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом ас-Саудом, президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Зайедом аль-Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом бен Халифой аль-Тани, … фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром Ахмедом Шахом (начальник штаба сухопутных войск Пакистана и командующий силами обороны страны – прим. ред.), президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании и Бахрейна Абдаллой II и Хамадом бен Исой аль-Халифой, что касается Исламской Республики Иран и всего, что связано с Меморандумом о взаимопонимании, касающимся мира. Соглашение, которое в значительной степени согласовано, … подлежит окончательной доработке. В дополнение ко многим другим элементам соглашения будет открыт Ормузский пролив написал Трамп

Отдельно он упомянул о телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, не приведя подробностей.

Глава Белого дома также утверждает, что к настоящему времени осталось окончательно согласовать некоторые детали мирного плана. Президент США пообещал обнародовать итоги переговоров с Тегераном в ближайшее время.

Ранее портал Axios написало, что американский лидер рассматривает вариант, при котором Вооруженные силы США могут нанести удар по Исламской Республике.