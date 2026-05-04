Трамп заверил, что США ведут "очень позитивные" переговоры с Ираном Трамп: представители США ведут позитивные переговоры с Ираном

Москва4 мая Вести.Представители американской администрации ведут очень позитивные переговоры с властями Ирана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, утверждает президент США Дональд Трамп.

С таким заявлением он выступил в соцсети Truth Social.

Я полностью осведомлен о том, что мои представители ведут очень позитивные переговоры со страной Иран и что эти переговоры могут привести к чему-то очень позитивному для всех написал глава Белого дома

Ранее Тегеран направил через посредников Вашингтону план мирного урегулирования, состоящий из 14 пунктов. Это стало ответным шагом на представление плана из девяти пунктов со стороны США, сообщило агентство Fars. По его данным, предложения иранских властей не включают в себя обязательств по приостановке программы Исламской Республики по обогащению урана на 15 лет.

Согласно сведениям телеканала Al Jazeera, Иран предложил американским властям постепенно завершить военный конфликт в три этапа.

Трамп уже отверг данный план, назвав его неприемлемым для него.

Тем временем американский лидер анонсировал проведение операции "Проект Свобода" по выводу судов из заблокированного Ормузского пролива. Она начнется 4 мая.