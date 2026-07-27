Трамп заявил, что переговоры США и Ирана идут "в очень дружественной обстановке"

"Очень дружественная обстановка": Трамп рассказал о переговорах США и Ирана Трамп заявил, что переговоры США и Ирана идут "в очень дружественной обстановке"

Москва27 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Ираном и Соединенными Штатами проходят в "очень дружественной обстановке".

Выступая на предвыборном мероприятии под Детройтом в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, он отметил, что диалог стал возможным только благодаря жесткой позиции Вашингтона.

Если бы мы не действовали решительно, переговоров бы не было … Подкупить их нельзя. Вы должны победить их. И мы зададим им. Посмотрим, чем это закончится подчеркнул Трамп, его цитирует ТАСС

По словам американского лидера, Тегеран настаивает на скорейшем снятии блокады своих морских портов.

Трамп вновь подтвердил, что США не допустят создания Исламской Республикой ядерного оружия, заявив, что Вашингтон "очень быстро" устранит "ядерную угрозу со стороны Ирана".

При этом Тегеран неоднократно заявлял, что не стремится к разработке ядерного оружия. Спецслужбы стран Запада также не обнаружили доказательств таких попыток.

Газета The New York Times в январе текущего года отмечала, что с 2003 года в Исламской Республике действует фетва верховного лидера страны (1989–2026 гг.) аятоллы Али Хаменеи, запрещающая производство ядерного оружия.

Вместе с этим, 25 июля американская разведка заявила, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи гораздо больше заинтересован в создании ядерного оружия, чем его отец.