Москва21 апрВести.Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью радиоведущему Джону Фредериксу выразил уверенность, что Иран продолжил вести переговоры с США. Слова американского лидера цитирует агентство ТАСС.
Они будут участвовать в переговорах. А если этого не произойдет, они столкнутся с проблемами, которых у них раньше не былозаявил Трамп
Он также выразил надежду, что Иран в итоге заключит выгодную сделку. Кроме того, он выразил надежду, что рано или поздно Исламская Республика будет восстановлена.
Но когда это произойдет у них не будет ядерного оружия, мы этого не допустимдобавил Трамп
Ранее президент США рассказал, что повестка переговоров Вашингтона с Тегераном на данный момент сведена к единственному вопросу - недопущению получения Ираном ядерного оружия. При этом, по его словам, Соединенные Штаты вскоре добьются от Ирана того, чтобы он никогда не обладал ядерным оружием.