Трамп пообещал Ирану проблемы, если он не продолжит вести переговоры с США Трамп выразил уверенность, что Иран продолжит участвовать в переговорах с США

Москва21 апр Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью радиоведущему Джону Фредериксу выразил уверенность, что Иран продолжил вести переговоры с США. Слова американского лидера цитирует агентство ТАСС.

Они будут участвовать в переговорах. А если этого не произойдет, они столкнутся с проблемами, которых у них раньше не было заявил Трамп

Он также выразил надежду, что Иран в итоге заключит выгодную сделку. Кроме того, он выразил надежду, что рано или поздно Исламская Республика будет восстановлена.

Но когда это произойдет у них не будет ядерного оружия, мы этого не допустим добавил Трамп

Ранее президент США рассказал, что повестка переговоров Вашингтона с Тегераном на данный момент сведена к единственному вопросу - недопущению получения Ираном ядерного оружия. При этом, по его словам, Соединенные Штаты вскоре добьются от Ирана того, чтобы он никогда не обладал ядерным оружием.