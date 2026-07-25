Москва25 июл Вести.Американская разведка считает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи гораздо больше заинтересован в создании ядерного оружия, чем его отец Али Хаменеи. Об этом пишет The New York Times.

Али Хаменеи выступал против разработки ядерного оружия, хотя в США долгое время утверждали обратное, а Моджтаба Хаменеи и новое, более радикальное правительство Ирана стремятся его создать, следует из данных разведки.

По информации газеты, Иран принял меры для сохранения своих ядерных объектов после ударов США и перемирия, в том числе перевез часть центрифуг в укрепленный подземный комплекс в центральной части страны.

Моджтаба Хаменеи 11 июля поклялся, что Тегеран отомстит за смерть его отца Али Хаменеи и других иранцев, которые стали жертвами американо-израильских ударов.