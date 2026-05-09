CNN утверждает, что Моджтаба Хаменеи в изоляции, но влияет на переговоры с США

Москва9 мая Вести.Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи участвует в формировании военной стратегии страны и помогает определять подход Тегерана к переговорам с США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными американской разведки.

Как утверждает телеканал, несмотря на тяжелое ранение, Хаменеи находится в изоляции после ранения, полученного в начале войны в результате атаки, в которой погибли его отец — аятолла Али Хаменеи — и ряд высокопоставленных военных.

Один из источников CNN сообщил, что верховный лидер не использует электронные средства связи и взаимодействует с окружением только через личные встречи или курьеров. Он продолжает получать медицинскую помощь, в том числе из-за ожогов.

Американская разведка считает, что новый верховный лидер Ирана играет ключевую роль в формировании военной стратегии наряду с высокопоставленными иранскими чиновниками говорится в публикации

При этом, по оценке разведки США, точное распределение полномочий в иранском руководстве остается неясным.

Американская сторона ранее подтверждала, что верховный лидер Исламской Республики жив.