Москва18 апр Вести.Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о том, что иранские силы готовы нанести новое поражение США, вызвало обеспокоенность на Западе, утверждает агентство РИА Новости.

Агентство обратило внимание на то, что британское издание Daily Express назвало пугающим заявление Хаменеи. Журналисты Daily Express отметили, что Хаменеи выступил "с сенсационным обращением", одновременно резко осудив президента США Дональда Трампа и американские войска.

В материале британских журналистов сказано, что иранский верховный лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор США в случае необходимости.

18 апреля Моджтаба Хаменеи заявил, что иранские военно-морские силы (ВМС) готовы нанести новое поражение США и Израилю.

В этот же день агентство Tasnim сообщило, что Иран пока не согласился на новый раунд переговоров с американской стороной из-за продолжающейся морской блокады исламской республики Соединенными Штатами.