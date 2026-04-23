Москва23 апр Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к общественности с предупреждением, что зарубежные СМИ ведут кампанию, направленную на подрыв единства страны. Об этом говорится в заявлении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медиакампания вражеской стороны, направленная на манипулирование умами и душами народа, намерена подорвать национальное единство и безопасность; если только это зловещее намерение не будет реализовано по нашей небрежности отмечается в сообщении

Ранее издание The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники написало о том, что верховный лидер Ирана получил ранения при американо-израильских атаках, в том числе сильные ожоги лица, затрудняющие речь. Утверждается, что Хаменеи, вероятно, потребуется пластическая операция.

По данным издания, после атаки на резиденцию в Тегеране 28 февраля Хаменеи уже сделал несколько операций на ноге, ему может понадобиться протез. Кроме того, иранский лидер недавно перенес операцию на руке.