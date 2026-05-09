Верховный лидер Ирана Хаменеи получил травмы спины и колена при авиаударе США

Москва9 мая Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пострадал при авиаударе США. Об этом сообщил глава протокольной службы Мазахер Хоссейн, его слова передает Al Araby.

Чиновник пояснил, что взрыв ракеты отбросил политика землю. В результате Хаменеи повредил колено и спину, а также получил небольшую травму за ухом.

В настоящее время здоровье верховного лидера вне опасности, добавил Хоссейн. Он также опроверг информацию о серьезных повреждениях лица Хаменеи.

Ранее CNN сообщил, что верховный лидер Ирана участвует в формировании военной стратегии Исламской Республики и помогает определять подход Тегерана к переговорам с Вашингтоном. Журналисты добавили, что Хаменеи находится в изоляции и восстанавливается после ранения, полученного в начале войны.

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран.