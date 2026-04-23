Москва23 апр Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения при атаках США и Израиля, в том числе сильные ожоги лица, затрудняющие речь. Ему, возможно, потребуется пластическая операция.

Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, после атаки на резиденцию в Тегеране 28 февраля Хаменеи уже перенес несколько операций на ноге, ему может понадобиться протез. Также лидеру Ирана недавно сделали операцию на руке.

Его окружает в основном группа врачей и медицинского персонала, которые лечат ранения, полученные им в результате авиаударов говорится в материале

При этом Хаменеи сохраняет активность и ясность ума, несмотря на полученные им ранения, отмечает NYT.

Ранее в апреле Хаменеи заявил, что Иран будет добиваться "кровной платы" за всех погибших в войне с Израилем и США, а также компенсаций для получивших ранения.