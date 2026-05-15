Посол Санеи: Моджтаба Хаменеи держит ситуацию в Иране под контролем Посол Ирана в Белоруссии заявил, что Моджтаба Хаменеи в курсе всех дел

Москва15 мая Вести.Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи с первого дня после избрания знал обо всем происходящем, и ситуация в стране была под его контролем. Об этом заявил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи.

В беседе с ТАСС он подтвердил, что верховный лидер был ранен в результате удара со стороны США, но, по его словам, его ранения были незначительными и Хаменеи находился под наблюдением врачей.

Это не привело к потере работоспособности, он мог с первого же дня выполнять свои обязанности как духовный лидер. С того же первого дня он в курсе дел сказал Санеи

Дипломат отметил, что все домыслы и слухи в западных СМИ по поводу состояния иранского лидера исходят со стороны США и Израиля, и делается это для того, чтобы разведать, какое же на самом деле у него состояние и где он находится.

Они хотят таким образом спровоцировать нас, чтобы он пришел на телевидение, показал себя. Но неопределенность, я думаю, лучше. Пускай это для них будет загадкой отметил дипломат

По словам Санеи, на этой неделе Хаменеи проводил встречу с президентом страны Масудом Пезешкианом, которая продлилась несколько часов. Кроме того, у него была встреча с руководителем Генштаба Вооруженных сил Ирана.

Посол Ирана в Белоруссии заверил, что новый верховный лидер Ирана наблюдает за процессом переговоров, и "отдает необходимые поручения тому, кому нужно".

С момента избрания новым главой Ирана Хаменеи ни разу не появлялся на публике, поэтому различные источники дают разные версии о его состоянии. Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи прекратил появляться на публике в тот момент, когда больше всего был нужен был переговорщикам с Израилем и США. Издание указало на то, что Хаменеи не появлялся на публике с момента, когда получил ранение из-за атаки Вашингтона и Израиля, в ходе которой погиб его отец и предшественник на посту - аятолла Али Хаменеи.

До этого агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника из ближайшего окружения иранского руководителя сообщало о том, что Хаменеи продолжает восстановление после тяжелых травм, но находится в здравом уме. Собеседники агентства утверждают, что после удара по резиденции в центре Тегерана лицо 56-летнего Хаменеи оказалось обезображено, а также были серьезно повреждены обе ноги.