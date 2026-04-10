Москва10 апр Вести.Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к государствам Персидского залива с призывом определиться с позицией и занять правильную сторону. Его заявление распространили иранские агентства.

Хаменеи обратился к иранскому народу спустя 40 дней со смерти своего отца аятоллы Али Хаменеи.

Мы не искали и не ищем войны, но ни при каких обстоятельствах не откажемся от своих законных прав, действуя в единстве со всем "Фронтом сопротивления" говорится в заявлении верховного лидера Ирана

Он призвал южных соседей страны "занять правильную сторону" и "не поддаваться ложным обещаниям дьяволов". По его словам, Иран также намерен перейти "к новому этапу" контроля над Ормузским проливом.

Хаменеи предупредил, что Тегеран "не оставит в покое" США и Израиль, которые напали на Исламскую Республику, и обязательно добьется выплаты репараций за весь причиненный ущерб. Кроме того, Хаменеи назвал иранский народ "героическим", подчеркнув, что иранцы стали "безоговорочными победителями" в ходе конфликта с США и Израилем.

Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана в марте после гибели его отца, аятоллы Али Хаменеи, в результате ударов со стороны Израиля и США. В результате той же атаки погибли его дочь, внук и зять, а также супруга сына Моджтабы Хаменеи.

Ранее на этой неделе газета The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок сообщила, что Хаменеи находится без сознания и проходит лечение в городе Кум. Иранская сторона неоднократно заявляла, что здоровье Хаменеи в порядке, он участвует в управлении страной.