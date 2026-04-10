Москва10 апрВести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в ближайшее время может выступить с обращением к народу Исламской Республики. Об этом сообщил представитель верховного лидера в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи в беседе с ТАСС.
Илахи рассказал, что Хаменеи здоров, хорошо себя чувствует. Он каждый день работает и принимает официальных лиц, уточнил представитель.
И мы надеемся, что очень скоро он также выступит и обратится непосредственно к людямсказал он
Представитель верховного лидера также подтвердил, что получал документы, подписанные рукой Хаменеи.
Я знаю его почеркдобавил он
Ранее верховный лидер Ирана заявил, что страна добьется "кровной платы" за погибших в войне с США. Он также призвал страны Персидского залива определиться с позицией и занять правильную сторону.