Моджтаба Хаменеи может в скором времени обратиться к нации

Москва10 апр Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в ближайшее время может выступить с обращением к народу Исламской Республики. Об этом сообщил представитель верховного лидера в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи в беседе с ТАСС.

Илахи рассказал, что Хаменеи здоров, хорошо себя чувствует. Он каждый день работает и принимает официальных лиц, уточнил представитель.

И мы надеемся, что очень скоро он также выступит и обратится непосредственно к людям сказал он

Представитель верховного лидера также подтвердил, что получал документы, подписанные рукой Хаменеи.

Я знаю его почерк добавил он

Ранее верховный лидер Ирана заявил, что страна добьется "кровной платы" за погибших в войне с США. Он также призвал страны Персидского залива определиться с позицией и занять правильную сторону.