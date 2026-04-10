В Иране сообщили, что Хаменеи сам принял решение о прекращении огня

Москва10 апр Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лично принимал решение о прекращении огня в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщил представитель Хаменеи в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

Он отметил в разговоре с ТАСС, что верховный лидер Исламской Республики чувствует себя хорошо.

Все находится под его контролем, он приходит в свой офис, принимает официальных лиц, президента, официального представителя парламента, они проводят встречи. Решение по прекращению огня было принято им сказал Абдул Маджид Хаким Илахи

Ранее замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявлял, что Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и контролирует ситуацию.

Сам Хаменеи заявлял, что Иран будет добиваться "кровной платы" за всех погибших в войне с Израилем и США, а также компенсаций для получивших ранения.