Хаменеи заявил, что иранские ВМС готовы нанести новое поражение США и Израилю

Москва18 апр Вести.Иранские военно-морские силы (ВМС) готовы нанести новое поражение США и Израилю, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Моджтаба Хаменеи.

Точно так же, как молниеносные БПЛА… отважные военно-морские силы готовы вновь заставить врага отведать горечь нового поражения говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале верховного лидера

Президент США Дональд Трамп ранее 18 апреля заявил о занимаемой Соединенными Штатами жесткой позиции в рамках переговоров с Ираном.

В этот же день иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран получил и рассматривает новые предложения от Вашингтона по урегулированию конфликта, полученные от командующего армией Пакистана Асима Мунира в ходе его недавнего визита в иранскую столицу.