Трамп: Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США

Трамп утверждает, что Иран скоро будет готов к заключению мирной сделки Трамп: Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США

Москва23 июл Вести.Иран уже в ближайшее время выразит готовность к подписанию соглашения с Соединенными Штатами, заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Мариетте (штат Джорджия).

По его словам, Тегеран стремится к заключению мирного соглашения, однако пока не готов к этому шагу.

Я бы сказал, что они не готовы к заключению сделки, потому что каждый раз, когда они согласовывают ее, они хотят внести изменения. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы цитирует Трампа ТАСС

Ранее президент США пригрозил уничтожать мосты и электростанции на территории Исламской Республики в ответ на удары иранских военных по судам в Ормузском проливе.

22 июля Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) предупредил судоходные компании о том, что южный маршрут названного водного пути заминирован и его использование небезопасно.