Москва22 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) предупредил судоходные компании о том, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован и его использование небезопасно. Соответствующее заявление опубликовал представитель КСИР Хосейн Мохеби в соцсети Х.
Маршрут к югу от Ормузского пролива заминирован. Проход по нему - это путь к гибели ваших инвестиций. Не дайте США себя обманутьследует из заявления
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожать мосты и электростанции Ирана в ответ на удары в Ормузе.