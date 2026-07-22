КСИР предупредил о минах на южном маршруте Ормузского пролива

Иран предупредил о минировании южного маршрута Ормузского пролива КСИР предупредил о минах на южном маршруте Ормузского пролива

Москва22 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) предупредил судоходные компании о том, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован и его использование небезопасно. Соответствующее заявление опубликовал представитель КСИР Хосейн Мохеби в соцсети Х.

Маршрут к югу от Ормузского пролива заминирован. Проход по нему - это путь к гибели ваших инвестиций. Не дайте США себя обмануть следует из заявления

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожать мосты и электростанции Ирана в ответ на удары в Ормузе.