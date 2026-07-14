Москва14 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по двум танкерам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Tasnim.
Как отмечается, танкеры проигнорировали многократные предупреждения.
Два супертанкера-нарушителя с отключенными навигационными системами проигнорировали неоднократные предупреждения центра безопасности Ормузского пролива и подвергли риску судоходство в этом районе, они были поражены и выведены из строяговорится в заявлении
Агентство Bloomberg накануне сообщило, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке грузовые суда начали проходить через Ормузский пролив с выключенными транспондерами, не подавая сигналов о своем местоположении. Владельцы судов, как уточнялось, пришли к такому решению из-за неопределенности по вопросу того, кто обеспечивает безопасность маршрутов.