Tasnim: в КСИР заявили об ударах по двум танкерам, пытавшимся пройти через Ормуз

КСИР атаковал два танкера, пытавшихся пройти через Ормуз Tasnim: в КСИР заявили об ударах по двум танкерам, пытавшимся пройти через Ормуз

Москва14 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по двум танкерам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Tasnim.

Как отмечается, танкеры проигнорировали многократные предупреждения.

Два супертанкера-нарушителя с отключенными навигационными системами проигнорировали неоднократные предупреждения центра безопасности Ормузского пролива и подвергли риску судоходство в этом районе, они были поражены и выведены из строя говорится в заявлении

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке грузовые суда начали проходить через Ормузский пролив с выключенными транспондерами, не подавая сигналов о своем местоположении. Владельцы судов, как уточнялось, пришли к такому решению из-за неопределенности по вопросу того, кто обеспечивает безопасность маршрутов.