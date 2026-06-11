КСИР: Иран сочтет за сотрудничество с врагом приближение любых судов к Ормузу КСИР: Иран сочтет приближение судов к Ормузу содействием врагу

Москва11 июн Вести.Тегеран воспримет как "сотрудничество с врагом" приближение любого судна к Ормузскому проливу, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Суда должны оставаться на стоянке в портах региона, напоминает ВМС КСИР.

Приближение к Ормузскому проливу рассматривается как сотрудничество с врагом приводит Tasnim выдержку из заявления КСИР

Иран нанес удар по двум судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив, уточняет агентство.

Между тем агентство Mehr написало, что ВС Ирана и США ведут бои на море в районе Персидского залива. Взрывы прозвучали на иранских островах Хенгам и Кешм.